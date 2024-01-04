Свет вернули в деоккупированное село на Харьковщине
В селе Большие Проходы на Харьковщине начали подключать электричество. Часть жителей — уже со светом.
По данным АО «Харьковоблэнерго», село было обесточено с первых дней полномасштабного вторжения. Во время оккупации российские захватчики, конечно же, не сделали ничего, чтобы вернуть людям свет. А во время своего бегства еще и заминировали все подходы к ЛЭП. Так что на восстановление электричества понадобилось больше года после освобождения населенного пункта.
«Здесь ситуация после интенсивных боевых действий лишь немного лучше, чем в Цуповке или Прудянке. Четыре подстанции разбиты полностью, семь — повреждены на 40-50%. По селу нужно заменить более 300 опор и около 20 км проводов», — рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.
Он сообщил, что энергетики уже отремонтировали одну подстанцию и установили 50 новых стоек. Благодаря этому свет подключили в 30 домах.
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«Нам еще потребуется помощь саперов, ведь вблизи наших объектов до сих пор есть не разминированные участки. Скорость восстановления будет зависеть от того, когда пиротехники смогут выполнить свою работу, а также, наверное, от погодных условий», — сказал Климчук.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Большие Проходы, відновлення, восстановление, електрика, новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 17:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Большие Проходы на Харьковщине начали подключать электричество. Часть жителей — уже со светом".