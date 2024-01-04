Live
  • Чт 04.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 38.12
  • EUR 41.61

Свет вернули в деоккупированное село на Харьковщине

Общество 17:19   04.01.2024
Оксана Горун
Свет вернули в деоккупированное село на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В селе Большие Проходы на Харьковщине начали подключать электричество. Часть жителей — уже со светом.

По данным АО «Харьковоблэнерго», село было обесточено с первых дней полномасштабного вторжения. Во время оккупации российские захватчики, конечно же, не сделали ничего, чтобы вернуть людям свет. А во время своего бегства еще и заминировали все подходы к ЛЭП. Так что на восстановление электричества понадобилось больше года после освобождения населенного пункта.

«Здесь ситуация после интенсивных боевых действий лишь немного лучше, чем в Цуповке или Прудянке. Четыре подстанции разбиты полностью, семь — повреждены на 40-50%. По селу нужно заменить более 300 опор и около 20 км проводов», — рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

Он сообщил, что энергетики уже отремонтировали одну подстанцию и установили 50 новых стоек. Благодаря этому свет подключили в 30 домах.

Читайте также: Было разрушено 90% сетей: Черкасские Тишки на Харьковщине – со светом (фото)

«Нам еще потребуется помощь саперов, ведь вблизи наших объектов до сих пор есть не разминированные участки. Скорость восстановления будет зависеть от того, когда пиротехники смогут выполнить свою работу, а также, наверное, от погодных условий», — сказал Климчук.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
03.01.2024, 16:51
Главные новости Харькова 4.01: взрыв на Харьковщине, смерть раненой
Главные новости Харькова 4.01: взрыв на Харьковщине, смерть раненой
04.01.2024, 15:54
На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики
На Харьковщине прозвучал взрыв, объявлена опасность из-за баллистики
04.01.2024, 15:49
Игнат рассказал о ракетном ударе по Харькову и запасах ракет у россиян
Игнат рассказал о ракетном ударе по Харькову и запасах ракет у россиян
04.01.2024, 09:48
Умер защитник Украины из Харькова — брат певицы Марии Бурмаки
Умер защитник Украины из Харькова — брат певицы Марии Бурмаки
04.01.2024, 17:44
На Харьковщине во время обстрела погиб мужчина
На Харьковщине во время обстрела погиб мужчина
04.01.2024, 16:42

Новости по теме:

17:15
Дома и школы. Что и где будут отстраивать в этом году Харьковском районе
11:53
Харьковские теробороновцы — в Больших и Малых Проходах (видео)

Вы читали новость: «Свет вернули в деоккупированное село на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 17:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Большие Проходы на Харьковщине начали подключать электричество. Часть жителей — уже со светом".