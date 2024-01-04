Світло повернули до деокупованого села на Харківщині
У селі Великі Проходи на Харківщині почали підключати електрику. Частина мешканців – уже зі світлом.
За даними АТ “Харківобленерго”, село було знеструмлено з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час окупації російські загарбники, звичайно, не зробили нічого, щоб повернути людям світло. А під час своєї втечі ще й замінували усі підходи до ЛЕП. Тож на відновлення електрики знадобилося понад рік після звільнення населеного пункту.
“Тут ситуація після інтенсивних бойових дій лише трохи краща, ніж у Цупівці чи Прудянці. Чотири підстанції розбиті вщент, сім – пошкоджені на 40-50%. По селу потрібно замінити понад 300 опор та близько 20 км дротів”, – розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.
Він повідомив, що енергетики вже відремонтували одну підстанцію та встановили 50 нових стійок. Завдяки цьому світло під’єднали в 30 будинках.
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“Нам ще буде потрібна допомога саперів, адже поблизу наших об’єктів досі є не розміновані ділянки. Швидкість відновлення буде залежати від того, коли піротехніки зможуть виконати свою роботу, а також, напевно, від погодних умов”, – сказав Климчук.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Большие Проходы, відновлення, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 17:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Великі Проходи на Харківщині почали підключати електрику. Частина мешканців – уже зі світлом".