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Когда появится свет в центре Харькова — информация облэнерго

Общество 13:01   05.01.2024
Елена Нагорная
Когда появится свет в центре Харькова — информация облэнерго

Электроснабжение в центре Харькова будет восстановлено в ближайшее время.

Это может произойти примерно в течение 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

По данным ведомства, света нет в районе улицы Пушкинской.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение в центре Харькова будет восстановлено в ближайшее время.".