Когда появится свет в центре Харькова — информация облэнерго
Электроснабжение в центре Харькова будет восстановлено в ближайшее время.
Это может произойти примерно в течение 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
По данным ведомства, света нет в районе улицы Пушкинской.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2024 в 13:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение в центре Харькова будет восстановлено в ближайшее время.".