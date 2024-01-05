Когда появится свет в центре Харькова — информация облэнерго

Электроснабжение в центре Харькова будет восстановлено в ближайшее время.

Это может произойти примерно в течение 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

По данным ведомства, света нет в районе улицы Пушкинской.

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