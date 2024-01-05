Коли з’явиться світло в центрі Харкова – інформація обленерго

Електропостачання у центрі Харкова буде відновлено найближчим часом.

Це може статися приблизно протягом 30 хвилин, повідомили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

За даними відомства, світла немає в районі вулиці Пушкінської.

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