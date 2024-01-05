Коли з’явиться світло в центрі Харкова – інформація обленерго
Електропостачання у центрі Харкова буде відновлено найближчим часом.
Це може статися приблизно протягом 30 хвилин, повідомили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
За даними відомства, світла немає в районі вулиці Пушкінської.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, пушкинская, світло, Харків, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 13:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання у центрі Харкова буде відновлено найближчим часом.".