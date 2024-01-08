В Харькове — взрывы, Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку
Утро в Харькове началось с серии взрывов. Жители города насчитали не менее четырех. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов призвали находиться в укрытиях.
Воздушная тревога в Харькове звучит с 05:46. Около 7:07 в городе раздался первый взрыв. Россия атаковала ракетами.
«Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными», — обратился мэр Харькова Игорь Терехов.
На данный момент в Харькове прогремело не менее четырех взрывов. Воздушная тревога продолжается. Полиция призывает сообщать о местах «прилетов» на 102.
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- • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 07:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро в Харькове началось с серии взрывов. Жители города насчитали не менее четырех. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов призвали находиться в укрытиях".