В Харькове — взрывы, Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку

Утро в Харькове началось с серии взрывов. Жители города насчитали не менее четырех. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов призвали находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в Харькове звучит с 05:46. Около 7:07 в городе раздался первый взрыв. Россия атаковала ракетами.

«Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными», — обратился мэр Харькова Игорь Терехов.

На данный момент в Харькове прогремело не менее четырех взрывов. Воздушная тревога продолжается. Полиция призывает сообщать о местах «прилетов» на 102.