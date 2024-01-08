Live
  • Пн 08.01.2024
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.57

В Харькове — взрывы, Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку

Происшествия 07:22   08.01.2024
Оксана Горун
В Харькове — взрывы, Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку

Утро в Харькове началось с серии взрывов. Жители города насчитали не менее четырех. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов призвали находиться в укрытиях.

Воздушная тревога в Харькове звучит с 05:46. Около 7:07 в городе раздался первый взрыв. Россия атаковала ракетами.

«Оккупанты наносят удары по Харькову и области. Находитесь в укрытиях!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех быть осторожными», — обратился мэр Харькова Игорь Терехов.

На данный момент в Харькове прогремело не менее четырех взрывов. Воздушная тревога продолжается. Полиция призывает сообщать о местах «прилетов» на 102.

Читайте также: Главные новости Харькова 8.01: РФ атакует, в Харькове гремят взрывы

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 8.01: в Харькове минимум 4 «прилета», есть раненая
Главные новости Харькова 8.01: в Харькове минимум 4 «прилета», есть раненая
08.01.2024, 08:02
Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву, люди под завалами — Синегубов
Армия РФ нанесла удары по Харькову и Змиеву, люди под завалами — Синегубов
08.01.2024, 07:52
В Харькове — взрывы, Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку
В Харькове — взрывы, Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку
08.01.2024, 07:22
Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов
Куда россияне ударили в Харькове, рассказал Терехов
07.01.2024, 23:09
Масштабный пожар и разрушения: ГСЧС о последствиях ударов РФ по Харьковщине
Масштабный пожар и разрушения: ГСЧС о последствиях ударов РФ по Харьковщине
08.01.2024, 06:59
Терехов о последствиях ракетного удара: есть раненая, возник пожар
Терехов о последствиях ракетного удара: есть раненая, возник пожар
08.01.2024, 08:07

Новости по теме:

10:54
Взрывы, что слышали в Харькове: подробности от Синегубова
10:13
В Харькове были слышны взрывы: есть угроза новых ракетных ударов – Мельник
12:07
К крупному наступлению РФ готовятся на Харьковщине — The Telegraph назвал даты
09:52
По окрестностям Липцев под Харьковом ударили четырьмя ракетами С-300 — Тимошко
23:16
Взрывы в Харькове: подробности от Синегубова

Вы читали новость: «В Харькове — взрывы, Терехов и Синегубов подтвердили ракетную атаку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 января 2024 в 07:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утро в Харькове началось с серии взрывов. Жители города насчитали не менее четырех. Начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов призвали находиться в укрытиях".