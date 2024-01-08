У Харкові – вибухи, Терехов та Синєгубов підтвердили ракетну атаку

Ранок у Харкові розпочався із серії вибухів. Мешканці міста нарахували не менше як чотири. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов закликали перебувати в укриттях.

Повітряна тривога у Харкові звучить із 05:46. Близько 7:07 у місті пролунав перший вибух. Росія атакувала ракетами.

“Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними”, – звернувся мер Харкова Ігор Терехов.

На цей час у Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи. Повітряна тривога продовжується. Поліція закликає повідомляти про місця “прильотів” на 102.