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У Харкові – вибухи, Терехов та Синєгубов підтвердили ракетну атаку

Події 07:22   08.01.2024
Оксана Горун
У Харкові – вибухи, Терехов та Синєгубов підтвердили ракетну атаку

Ранок у Харкові розпочався із серії вибухів. Мешканці міста нарахували не менше як чотири. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов закликали перебувати в укриттях.

Повітряна тривога у Харкові звучить із 05:46. Близько 7:07 у місті пролунав перший вибух. Росія атакувала ракетами.

“Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!” повідомив  начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними”, – звернувся  мер Харкова Ігор Терехов.

На цей час у Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи. Повітряна тривога продовжується. Поліція закликає повідомляти про місця “прильотів” на 102.

Читайте також: Головні новини Харкова 8.01: РФ атакує, у Харкові гримлять вибухи

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 07:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок у Харкові розпочався із серії вибухів. Мешканці міста нарахували не менше як чотири. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов закликали перебувати в укриттях".