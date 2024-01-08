У Харкові – вибухи, Терехов та Синєгубов підтвердили ракетну атаку
Ранок у Харкові розпочався із серії вибухів. Мешканці міста нарахували не менше як чотири. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов закликали перебувати в укриттях.
Повітряна тривога у Харкові звучить із 05:46. Близько 7:07 у місті пролунав перший вибух. Росія атакувала ракетами.
“Окупанти завдають ударів по Харкову та області. Перебувайте в укриттях!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ранок починається з вибуху в місті. Можливі ще прильоти, тож закликаю усіх бути обережними”, – звернувся мер Харкова Ігор Терехов.
На цей час у Харкові прогриміло щонайменше чотири вибухи. Повітряна тривога продовжується. Поліція закликає повідомляти про місця “прильотів” на 102.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2024 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок у Харкові розпочався із серії вибухів. Мешканці міста нарахували не менше як чотири. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов закликали перебувати в укриттях".