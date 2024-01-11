У ряда харьковчан пропал интернет: провайдер объяснил причину
Фото: freepik.com
11 января в Харькове пропал интернет провайдера и оператора связи «Макснет». Об этом жалуются горожане в соцсетях.
В «Макснет» уже объяснили причину сбоя.
«В связи с затоплением одной из узловых площадок из-за аварии коммунальных сетей, в некоторых районах города могут отсутствовать услуги, частично или полностью. Мы делаем все возможное для возобновления работы услуг, но это требует времени», – говорится в сообщении.
Также не работает и сайт провайдера.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 января в Харькове пропал интернет провайдера и оператора связи «Макснет». Об этом жалуются горожане в соцсетях.".