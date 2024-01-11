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У ряда харьковчан пропал интернет: провайдер объяснил причину

Общество 16:23   11.01.2024
Виктория Яковенко
У ряда харьковчан пропал интернет: провайдер объяснил причину Фото: freepik.com

11 января в Харькове пропал интернет провайдера и оператора связи «Макснет». Об этом жалуются горожане в соцсетях.

В «Макснет» уже объяснили причину сбоя.

«В связи с затоплением одной из узловых площадок из-за аварии коммунальных сетей, в некоторых районах города могут отсутствовать услуги, частично или полностью. Мы делаем все возможное для возобновления работы услуг, но это требует времени», – говорится в сообщении.

Также не работает и сайт провайдера.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 января в Харькове пропал интернет провайдера и оператора связи «Макснет». Об этом жалуются горожане в соцсетях.".