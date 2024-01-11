У низки харків’ян зник інтернет: провайдер пояснив причину

11 січня у Харкові зник інтернет провайдера та оператора зв’язку «Макснет». Про це скаржаться містяни у соцмережах.

У «Макснет» вже пояснили причину.

«У зв’язку з затопленням одного з вузлових майданчиків через аварію комунальних мереж, у деяких районах міста можуть бути відсутні послуги, частково чи повністю. Ми робимо усе можливе для відновлення роботи послуг, але це потребує часу», – йдеться у повідомленні.

Також не працює і сайт провайдера.