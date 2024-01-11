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У низки харків’ян зник інтернет: провайдер пояснив причину

Суспільство 16:23   11.01.2024
Вікторія Яковенко
У низки харків’ян зник інтернет: провайдер пояснив причину

11 січня у Харкові зник інтернет провайдера та оператора зв’язку «Макснет». Про це скаржаться містяни у соцмережах.

У «Макснет» вже пояснили причину.

«У зв’язку з затопленням одного з вузлових майданчиків через аварію комунальних мереж, у деяких районах міста можуть бути відсутні послуги, частково чи повністю. Ми робимо усе можливе для відновлення роботи послуг, але це потребує часу», – йдеться у повідомленні.

Також не працює і сайт провайдера.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У низки харків’ян зник інтернет: провайдер пояснив причину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 16:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 січня у Харкові зник інтернет провайдера та оператора зв’язку «Макснет». Про це скаржаться містяни у соцмережах.".