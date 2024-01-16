«Немец так не бил» — жительница Харьковщины отметила 100-летие (фото)

Жительнице Чкаловской громады, которая видела две войны, 15 января исполнилось 100 лет.

Мария Чоломбитько родилась в селе Юрченково, где живет и сейчас. В 18 лет юбиляршу застала Вторая мировая война. Тогда ее забирали рыть окопы в Печенегах, сообщили в Чкаловском совете.

«Вспоминая эти события и сравнивая их с сегодняшней войной, Мария Алексеевна отмечает, что немец так не бил и не издевался. Во время оккупации она находилась в селе, пряталась от обстрелов и видела, как вели себя «рашисты», — отметили в громаде.

Сейчас у Марии Чоломбитько 10 внуков, 17 правнуков и 2 праправнука.