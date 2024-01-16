«Немец так не бил» — жительница Харьковщины отметила 100-летие (фото)
Фото: Чкаловский совет
Жительнице Чкаловской громады, которая видела две войны, 15 января исполнилось 100 лет.
Мария Чоломбитько родилась в селе Юрченково, где живет и сейчас. В 18 лет юбиляршу застала Вторая мировая война. Тогда ее забирали рыть окопы в Печенегах, сообщили в Чкаловском совете.
«Вспоминая эти события и сравнивая их с сегодняшней войной, Мария Алексеевна отмечает, что немец так не бил и не издевался. Во время оккупации она находилась в селе, пряталась от обстрелов и видела, как вели себя «рашисты», — отметили в громаде.
Сейчас у Марии Чоломбитько 10 внуков, 17 правнуков и 2 праправнука.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительнице Чкаловской громады, которая видела две войны, 15 января исполнилось 100 лет.".