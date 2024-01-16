«Німець так не бив» – жителька Харківщини відзначила 100-річчя (фото)

Жительці Чкаловської громади, яка бачила дві війни, 15 січня виповнилося 100 років.

Марія Чоломбитько народилася у селі Юрченкове, де живе й понині. У 18 років ювілярку застала Друга світова війна. Тоді її забирали рити окопи у Печенігах, повідомили у Чкалівській раді.

«Згадуючи ті події і порівнюючи їх з сьогоднішньою війною, Марія Олексіївна зазначає, що німець так не бив і не знущався. Під час окупації вона перебувала у селі, ховалася від обстрілів та бачила, як вели себе «рашисти», – зазначили у громаді.

Наразі у Марії Чоломбитько 10 онуків,17 правнуків і 2 праправнуків.