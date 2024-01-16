Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

«Німець так не бив» – жителька Харківщини відзначила 100-річчя (фото)

Суспільство 12:18   16.01.2024
Вікторія Яковенко
«Німець так не бив» – жителька Харківщини відзначила 100-річчя (фото) Фото: Чкаловська рада

Жительці Чкаловської громади, яка бачила дві війни, 15 січня виповнилося 100 років.

Марія Чоломбитько народилася у селі Юрченкове, де живе й понині. У 18 років ювілярку застала Друга світова війна. Тоді її забирали рити окопи у Печенігах, повідомили у Чкалівській раді.

«Згадуючи ті події і порівнюючи їх з сьогоднішньою війною, Марія Олексіївна зазначає, що німець так не бив і не знущався. Під час окупації вона перебувала у селі, ховалася від обстрілів та бачила, як вели себе «рашисти», – зазначили у громаді.

Наразі у Марії Чоломбитько 10 онуків,17 правнуків і 2 праправнуків.

02

03

04
Фото: Чкаловська рада

Читайте також: Мешканка громади під Харковом у своє 100-річчя плакала через Путіна (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа
Головні новини Харкова 16.01: евакуація, загиблі у вогні, зруйнована школа
16.01.2024, 14:42
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
04.10.2022, 13:45
Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару
Вулицю у центрі Харкова перекриватимуть щоденно: усувають наслідки удару
16.01.2024, 14:34
США перекажуть Зеленському у Давосі, що Україна має перейти до оборони – ЗМІ
США перекажуть Зеленському у Давосі, що Україна має перейти до оборони – ЗМІ
16.01.2024, 14:29
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова
Скільки населених пунктів на Харківщині досі без світла: дані Синєгубова
16.01.2024, 14:05
Екологічний проєкт АТБ: уже утилізовано понад 311 тонн використаних батарейок
Екологічний проєкт АТБ: уже утилізовано понад 311 тонн використаних батарейок
16.01.2024, 14:07

Новини за темою:

12:18
«Німець так не бив» – жителька Харківщини відзначила 100-річчя (фото)
11:36
Ми битимемося лопатами – Кулеба
11:25
“Погано дресировані шимпанзе” – Машовець про версію про friendly fire ППО РФ
08:13
Збиті літаки РФ: ISW про те, чого досягла Україна, та навіщо росіяни брешуть
07:29
Армія РФ двічі атакувала на Харківщині – Генштаб

Ви читали новину: ««Німець так не бив» – жителька Харківщини відзначила 100-річчя (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 12:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жительці Чкаловської громади, яка бачила дві війни, 15 січня виповнилося 100 років.".