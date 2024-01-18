Под Харьковом горел большой дом с гаражом и иномаркой (фото)
Масштабный пожар случился в селе Большая Рогань под Харьковом, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар случился вечером 17 января — около 20:30. Пылал двухэтажный жилой дом в Большой Рогани.
«К месту происшествия немедленно прибыли пожарные местной пожарной команды и вступили в поединок с огнем. Вскоре им на помощь поспешили еще пять оперативных отделений спасателей ГСЧС из Харькова. Горел пристроенный к дому гараж вместе с автомобилем «Nissan Leaf». Также огонь опрокинулся на крышу дома и охватил ее», — сообщили в ГСЧС.
Спасатели проинформировали, что полностью огонь ликвидировали в 01:20.
Вероятной причиной пожара считают неисправность электрической системы. Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 18 января 2024 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабный пожар случился в селе Большая Рогань под Харьковом, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".