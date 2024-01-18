Под Харьковом горел большой дом с гаражом и иномаркой (фото)

Масштабный пожар случился в селе Большая Рогань под Харьковом, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар случился вечером 17 января — около 20:30. Пылал двухэтажный жилой дом в Большой Рогани.

«К месту происшествия немедленно прибыли пожарные местной пожарной команды и вступили в поединок с огнем. Вскоре им на помощь поспешили еще пять оперативных отделений спасателей ГСЧС из Харькова. Горел пристроенный к дому гараж вместе с автомобилем «Nissan Leaf». Также огонь опрокинулся на крышу дома и охватил ее», — сообщили в ГСЧС.

Спасатели проинформировали, что полностью огонь ликвидировали в 01:20.

Вероятной причиной пожара считают неисправность электрической системы. Пострадавших нет.