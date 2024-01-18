Під Харковом горів великий будинок із гаражем та іномаркою (фото)
Масштабна пожежа сталася у селі Велика Рогань під Харковом, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежа сталася увечері 17 січня – близько 20:30. Палав двоповерховий житловий будинок у Великій Рогані.
“До місця події негайно прибули вогнеборці місцевої пожежної команди та вступили у двобій з вогнем. Невдовзі їм на поміч поспішили ще п’ять оперативних відділень рятувальників ДСНС з Харкова. Горів прибудований до будинку гараж разом з автомобілем “Nissan Leaf”. Також вогонь перекинувся на дах оселі та охопив його”, – повідомили в ДСНС.
Рятувальники поінформували, що повністю вогонь ліквідували о 01:20.
Імовірною причиною пожежі вважають несправність електричної системи. Постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабна пожежа сталася у селі Велика Рогань під Харковом, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".