Під Харковом горів великий будинок із гаражем та іномаркою (фото)

Масштабна пожежа сталася у селі Велика Рогань під Харковом, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася увечері 17 січня – близько 20:30. Палав двоповерховий житловий будинок у Великій Рогані.

“До місця події негайно прибули вогнеборці місцевої пожежної команди та вступили у двобій з вогнем. Невдовзі їм на поміч поспішили ще п’ять оперативних відділень рятувальників ДСНС з Харкова. Горів прибудований до будинку гараж разом з автомобілем “Nissan Leaf”. Також вогонь перекинувся на дах оселі та охопив його”, – повідомили в ДСНС.

Рятувальники поінформували, що повністю вогонь ліквідували о 01:20.

Імовірною причиною пожежі вважають несправність електричної системи. Постраждалих немає.