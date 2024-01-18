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Під Харковом горів великий будинок із гаражем та іномаркою (фото)

Події 10:28   18.01.2024
Оксана Горун
Під Харковом горів великий будинок із гаражем та іномаркою (фото)

Масштабна пожежа сталася у селі Велика Рогань під Харковом, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа сталася увечері 17 січня – близько 20:30. Палав двоповерховий житловий будинок у Великій Рогані.

“До місця події негайно прибули вогнеборці місцевої пожежної команди та вступили у двобій з вогнем. Невдовзі їм на поміч поспішили ще п’ять оперативних відділень рятувальників ДСНС з Харкова. Горів прибудований до будинку гараж разом з автомобілем “Nissan Leaf”. Також вогонь перекинувся на дах оселі та охопив його”, – повідомили в ДСНС.

Пожежа у Великій Рогані під Харковом

Рятувальники поінформували, що повністю вогонь ліквідували о 01:20.

Імовірною причиною пожежі вважають несправність електричної системи. Постраждалих немає.

Пожежа у Великій Рогані під Харковом 5

Читайте також: У Харкові двоє постраждали в пожежах, в області загиблий

Пожежа у Великій Рогані під Харковом 4

Пожежа у Великій Рогані під Харковом 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2024 в 10:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабна пожежа сталася у селі Велика Рогань під Харковом, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".