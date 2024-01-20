Умер судья Хозяйственного суда Харьковской области

О смерти судьи Юрия Светличного сообщили в facebook Хозяйственного суда.

«20 января 2024 года завершил свой земной путь судья Хозяйственного суда Харьковской области Светличный Юрий Валентинович. Более 20 лет жизни Юрий Валентинович с честью исполнял свои профессиональные обязанности судьи, оставив после себя добрые дела и честно прожив свою земную жизнь», — написали коллеги.

О причине смерти судьи не сообщают.