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Помер суддя господарського суду Харківської області

Події 13:21   20.01.2024
Оксана Горун
Помер суддя господарського суду Харківської області

Про смерть судді Юрія Светлічного повідомили у фейсбуці Господарського суду.

“20 січня 2024 року завершив свій земний шлях суддя Господарського суду Харківської області Светлічний Юрій Валентинович. Понад 20 років свого життя Юрій Валентинович з честю виконував свої професійні обов’язки судді, залишивши по собі добрі справи та чесно проживши своє земне життя”, – написали колеги.

Про причину смерті судді не повідомляють.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 13:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть судді Юрія Светлічного повідомили у фейсбуці Господарського суду".