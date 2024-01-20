Помер суддя господарського суду Харківської області
Про смерть судді Юрія Светлічного повідомили у фейсбуці Господарського суду.
“20 січня 2024 року завершив свій земний шлях суддя Господарського суду Харківської області Светлічний Юрій Валентинович. Понад 20 років свого життя Юрій Валентинович з честю виконував свої професійні обов’язки судді, залишивши по собі добрі справи та чесно проживши своє земне життя”, – написали колеги.
Про причину смерті судді не повідомляють.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2024 в 13:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть судді Юрія Светлічного повідомили у фейсбуці Господарського суду".