Помер суддя господарського суду Харківської області

Про смерть судді Юрія Светлічного повідомили у фейсбуці Господарського суду.

“20 січня 2024 року завершив свій земний шлях суддя Господарського суду Харківської області Светлічний Юрій Валентинович. Понад 20 років свого життя Юрій Валентинович з честю виконував свої професійні обов’язки судді, залишивши по собі добрі справи та чесно проживши своє земне життя”, – написали колеги.

Про причину смерті судді не повідомляють.