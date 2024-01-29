Слухи об отставке Залужного: что известно, «это не правда» — Минобороны
Вечером 29 января в соцсетях начали распространяться слухи об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Минобороны Украины ответили на эти слухи.
Одним из первых эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале экс-нардеп Борислав Береза.
Позже Береза сообщил, что Залужный отказался от предложения возглавить СНБО или стать послом.
Информацию об отставке Залужного подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко. Однако, по его информации, Главнокомандующему ВСУ была предложена должность посла.
А вот журналист Роман Цымбалюк даже сообщил, кто станет следующим Главнокомандующим ВСУ.
«Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного – Кирилла Буданова», – написал журналист.
Информацию о том, что указ об отставке Залужного уже подписал Президент Украины Зеленский, подтвердил источники издания «Цензор. Нет».
Между тем, в Министерстве обороны Украины эту информацию опровергли.
«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», — говорится в сообщении.
Также информацию об отставке Залужного опровергли и в Офисе Президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда».
«На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил «точно нет», — говорится в сообщении.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ВСУ, главнокомандующий, Залужный, Зеленский, отставка, слухи;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 19:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 29 января в соцсетях начали распространяться слухи об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Минобороны Украины ответили на эти слухи.".