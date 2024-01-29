Слухи об отставке Залужного: что известно, «это не правда» — Минобороны

Вечером 29 января в соцсетях начали распространяться слухи об отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В Минобороны Украины ответили на эти слухи.

Одним из первых эту информацию опубликовал в своем Telegram-канале экс-нардеп Борислав Береза.

Позже Береза сообщил, что Залужный отказался от предложения возглавить СНБО или стать послом.

Информацию об отставке Залужного подтвердил и нардеп Алексей Гончаренко. Однако, по его информации, Главнокомандующему ВСУ была предложена должность посла.

А вот журналист Роман Цымбалюк даже сообщил, кто станет следующим Главнокомандующим ВСУ.

«Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного – Кирилла Буданова», – написал журналист.

Информацию о том, что указ об отставке Залужного уже подписал Президент Украины Зеленский, подтвердил источники издания «Цензор. Нет».

Между тем, в Министерстве обороны Украины эту информацию опровергли.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», — говорится в сообщении.

Также информацию об отставке Залужного опровергли и в Офисе Президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии изданию «Украинская правда».

«На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил «точно нет», — говорится в сообщении.