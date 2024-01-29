Чутки про відставку Залужного: що відомо, «це не правда» – Міноборони
Ввечері 29 січня в соцмережах почали ширитися чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Міноборони України відповіли на ці чутки.
Одним із перших цю інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі екснардеп Борислав Береза.
Пізніше Береза повідомив, що Залужний відмовився від пропозиції очолити РНБО або стати послом.
Інформацію про відставку Залужного підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко. Однак, за його інформацією, Головнокомандувачу ЗСУ запропонували посаду посла.
А от журналіст Роман Цимбалюк навіть повідомив, хто стане наступним Головнокомандувачем ЗСУ.
«Президент України призначив замість Валерія Залужного – Кирила Буданова», – написав журналіст.
Інформацію про те, що указ про відставку Залужного вже підписав Президент України Зеленський підтвердило джерело видання «Цензор. Нет».
Тим часом у Міністерстві оборони України цю інформацію спростували.
«Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда», – йдеться у повідомленні.
Також інформацію про звільнення Залужного спростували і в Офісі Президента. Це заявив речник голови держави Сергій Нікіфоров у коментарі виданню «Українська правда».
«На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів «точно ні», – йдеться у повідомленні.
- Категорії: Події, Україна; Теги: главнокомандующий, Залужный, Зеленський, ЗСУ, отставка, слухи;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 19:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 29 січня в соцмережах почали ширитися чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Міноборони України відповіли на ці чутки.".