Чутки про відставку Залужного: що відомо, «це не правда» – Міноборони

Ввечері 29 січня в соцмережах почали ширитися чутки про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Міноборони України відповіли на ці чутки.

Одним із перших цю інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі екснардеп Борислав Береза.

Пізніше Береза повідомив, що Залужний відмовився від пропозиції очолити РНБО або стати послом.

Інформацію про відставку Залужного підтвердив і нардеп Олексій Гончаренко. Однак, за його інформацією, Головнокомандувачу ЗСУ запропонували посаду посла.

А от журналіст Роман Цимбалюк навіть повідомив, хто стане наступним Головнокомандувачем ЗСУ.

«Президент України призначив замість Валерія Залужного – Кирила Буданова», – написав журналіст.

Інформацію про те, що указ про відставку Залужного вже підписав Президент України Зеленський підтвердило джерело видання «Цензор. Нет».

Тим часом у Міністерстві оборони України цю інформацію спростували.

«Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда», – йдеться у повідомленні.

Також інформацію про звільнення Залужного спростували і в Офісі Президента. Це заявив речник голови держави Сергій Нікіфоров у коментарі виданню «Українська правда».

«На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів «точно ні», – йдеться у повідомленні.