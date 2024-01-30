Ребенка избили в харьковском областном центре соцподдержки детей — омбудсмен
В Харьковском областном центре социальной поддержки детей и семей «Гармония», который эвакуировали в Черновицкую область, произошло ЧП: избили 9-летнего ребенка.
На сообщения, которые появились в СМИ, отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Изначально местные СМИ Черновицкой области сообщали, что ребенка избила сотрудница «Гармонии». Так, интернет-издание «Чернівецький промінь» со слов обратившихся в редакцию сообщало, что одна из сотрудниц центра «систематически издевается над детьми», а конкретно этого ребенка вообще душила проводом от телефонной зарядки.
Дети, по данным журналистов, боятся об этом рассказывать, а руководство центра «закрывает глаза» на происходящее. Однако омбудсмен, отправив на место событий своего представителя в Черновицкой области Ирину Исопенко, установил другую картину событий.
«Во время внепланового визита установили, что в центре находилось 45 детей, имеющих статус ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, ребенка, который находится в сложных жизненных обстоятельствах. Собрали пояснения персонала, работавшего на смене, проанализировали и изучили отдельные документы по этому вопросу, личные дела детей и их медицинскую документацию. В ходе общения с директором установлено, что 17-летняя воспитанница заведения нанесла телесные повреждения другому 9-летнему ребенку», — проинформировал Лубинец.
При этом омбудсмен отметил, что сотрудники центра все равно понесут ответственность за произошедшее.
«Воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Направили сообщение Службе по делам детей Харьковской областной военной администрации о факте нанесения телесных повреждений ребенку, — написал Дмитрий Лубинец. — Установлено, что администрация заведения пыталась скрыть инцидент от правоохранительных органов и местной службы по делам детей. Также руководителем коммунального учреждения и другими работниками не приняты своевременно меры реагирования, в частности, не проведен осмотр и вовремя не оказана медицинская помощь дежурным и профильными врачами и не организована вовремя работа психолога с ребенком».
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Инцидент также расследуют Нацполиция и ювенальный прокурор.
«По факту возможного жестокого обращения с детьми в релоцированном центре социальной поддержки детей и семей на Буковину начато производство. Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Черновицкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 1 ст. 137 УК Украины)», — сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.
Лубинец пообещал, что ход расследования будет контролировать его представитель. А о результатах сообщат.
Отметим, Харьковский областной центр социальной поддержки детей и семей «Гармония» эвакуировали в Черновицкую область из-за полномасштабного вторжения РФ. Сейчас он находится в селе Банилов-Подгорный.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном центре социальной поддержки детей и семей «Гармония», который эвакуировали в Черновицкую область, произошло ЧП: избили 9-летнего ребенка".