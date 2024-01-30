Дитину побили в харківському обласному центрі соцпідтримки дітей – омбудсмен

У Харківському обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей “Гармонія”, який евакуювали до Чернівецької області, сталася НП: побили 9-річну дитину.

На повідомлення, що з’явилися в ЗМІ, відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Спочатку місцеві ЗМІ Чернівецької області повідомляли, що дитину побила співробітниця “Гармонії”. Так, інтернет-видання “Чернівецький промінь” зі слів тих, хто звернувся до редакції, повідомляло, що одна зі співробітниць центру “систематично знущається з дітей”, а саме цю дитину взагалі душила дротом від телефонної зарядки.

Діти, за даними журналістів, бояться про це розповідати, а керівництво центру “заплющує очі” на те, що відбувається. Проте омбудсмен, відправивши на місце подій свою представницю в Чернівецькій області Ірину Ісопенко, встановив іншу картину подій.

“Під час позапланового візиту встановили, що у центрі перебувало 45 дітей, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Відібрали пояснення у персоналу, який працював на зміні, проаналізували та вивчили окремі документи з цього питання, особові справи дітей та їх медичну документацію. Під час спілкування з директором встановлено, що 17-річна вихованка закладу нанесла тілесні ушкодження іншій 9-річній дитині”, – поінформував Лубінець.

При цьому омбудсмен зазначив, що співробітники центру все одно відповідатимуть за те, що сталося.

“Вихователя притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани. Надіслали повідомлення Службі у справах дітей Харківської обласної військової адміністрації про факт нанесення тілесних ушкоджень дитині, – написав Дмитро Лубінець. – Встановлено, що адміністрація закладу намагалася приховати інцидент від правоохоронних органів та місцевої служби у справах дітей. Також керівником комунального закладу та іншими працівниками не вжиті своєчасно заходи реагування, зокрема, не проведено огляду і не надано вчасно медичну допомогу черговим та профільними лікарями та не організовано вчасно роботу психолога з дитиною”.

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Інцидент також розслідують Нацполіція та ювенальний прокурор.

“За фактом можливого жорстокого поводження з дітьми у релокованому центрі соціальної підтримки дітей та сімей на Буковину розпочато провадження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання обовʼязків щодо охорони життя та здоровʼя дітей (ч. 1 ст. 137 КК України)“, – повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

Лубінець пообіцяв, що перебіг розслідування контролюватиме його представниця. А про результати повідомлять.

Зазначимо, Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей “Гармонія” евакуювали до Чернівецької області через повномасштабне вторгнення РФ. Нині він знаходиться у селі Банилів-Підгірний.