В Харькове копы спасли мужчину, у которого случился сердечный приступ (видео)
Харьковские копы во время дежурства заметили гражданина, лежавшего на дороге рядом с автомобилем, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
Человек был растерян и держался за сердце. Копы вызвали скорую и оказали помощь, контролировали состояние мужчины до прибытия медиков.
Затем мужчину госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коп, патрульная полиция Харьковской области, сердечный приступ, спасение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 19:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские копы во время дежурства заметили гражданина, лежавшего на дороге рядом с автомобилем, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".