В Харькове копы спасли мужчину, у которого случился сердечный приступ (видео)

Харьковские копы во время дежурства заметили гражданина, лежавшего на дороге рядом с автомобилем, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Человек был растерян и держался за сердце. Копы вызвали скорую и оказали помощь, контролировали состояние мужчины до прибытия медиков.

Затем мужчину госпитализировали.