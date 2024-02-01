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В Харькове копы спасли мужчину, у которого случился сердечный приступ (видео)

Происшествия 19:58   01.02.2024
Оксана Якушко
В Харькове копы спасли мужчину, у которого случился сердечный приступ (видео)

Харьковские копы во время дежурства заметили гражданина, лежавшего на дороге рядом с автомобилем, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Человек был растерян и держался за сердце. Копы вызвали скорую и оказали помощь, контролировали состояние мужчины до прибытия медиков.

Затем мужчину госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 19:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские копы во время дежурства заметили гражданина, лежавшего на дороге рядом с автомобилем, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".