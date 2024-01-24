Заметили соседи. Полицейские поймали вора на Северной Салтовке в Харькове
Вчера днем жители дома по улице Метростроителей на Северной Салтовке заметили подозрительного мужчину с сумками и сообщили об этом на линию 102, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.
Патрульные немедленно задержали подозрительного мужчину. Инспекторы проверили сумку подозреваемого и обнаружили у него вещи, происхождение которых он не смог объяснить.
В конце концов в разговоре с полицейскими мужчина признался, что совершил кражу. Его передали следователям.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вор, коп, патрульная полиция Харьковской области, северная салтовка, соседи, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера днем жители дома по улице Метростроителей на Северной Салтовке заметили подозрительного мужчину с сумками и сообщили об этом на линию 102, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".