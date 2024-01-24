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Заметили соседи. Полицейские поймали вора на Северной Салтовке в Харькове

Происшествия 16:47   24.01.2024
Оксана Якушко
Заметили соседи. Полицейские поймали вора на Северной Салтовке в Харькове

Вчера днем жители дома по улице Метростроителей на Северной Салтовке заметили подозрительного мужчину с сумками и сообщили об этом на линию 102, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Патрульные немедленно задержали подозрительного мужчину. Инспекторы проверили сумку подозреваемого и обнаружили у него вещи, происхождение которых он не смог объяснить.

В конце концов в разговоре с полицейскими мужчина признался, что совершил кражу. Его передали следователям.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера днем жители дома по улице Метростроителей на Северной Салтовке заметили подозрительного мужчину с сумками и сообщили об этом на линию 102, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.".