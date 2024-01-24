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Помітили сусіди. Поліціянти впіймали злодія на Північній Салтівці в Харкові

Події 16:47   24.01.2024
Оксана Якушко
Помітили сусіди. Поліціянти впіймали злодія на Північній Салтівці в Харкові

Учора вдень мешканці будинку на вулиці Метробудівників на Північній Салтівці помітили підозрілого чоловіка з торбами та повідомили про це на лінію 102, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Патрульні негайно затримали підозрілого чоловіка. Інспектори перевірили торбу підозрюваного та виявили у нього речі, походження яких він не зміг пояснити.

Зрештою в розмові з поліцейськими чоловік зізнався, що здійснив крадіжку. Його передали слідчим.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 16:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора вдень мешканці будинку на вулиці Метробудівників на Північній Салтівці помітили підозрілого чоловіка з торбами та повідомили про це на лінію 102, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".