Помітили сусіди. Поліціянти впіймали злодія на Північній Салтівці в Харкові
Учора вдень мешканці будинку на вулиці Метробудівників на Північній Салтівці помітили підозрілого чоловіка з торбами та повідомили про це на лінію 102, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
Патрульні негайно затримали підозрілого чоловіка. Інспектори перевірили торбу підозрюваного та виявили у нього речі, походження яких він не зміг пояснити.
Зрештою в розмові з поліцейськими чоловік зізнався, що здійснив крадіжку. Його передали слідчим.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вор, коп, патрульная полиция Харьковской области, северная салтовка, соседи, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора вдень мешканці будинку на вулиці Метробудівників на Північній Салтівці помітили підозрілого чоловіка з торбами та повідомили про це на лінію 102, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".