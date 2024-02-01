У Харкові копи врятували чоловіка, в якого стався серцевий напад (відео)

Харківські копи під час чергування помітили громадянина, який лежав на дорозі поряд із автомобілем, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Чоловік був розгублений і тримався за серце. Копи викликали швидку та надали допомогу, контролювали стан чоловіка до прибуття медиків.

Потім чоловіка ушпиталили.