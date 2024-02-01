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У Харкові копи врятували чоловіка, в якого стався серцевий напад (відео)

Події 19:58   01.02.2024
Оксана Якушко
У Харкові копи врятували чоловіка, в якого стався серцевий напад (відео)

Харківські копи під час чергування помітили громадянина, який лежав на дорозі поряд із автомобілем, повідомила Патрульна поліція Харківської області. 

Чоловік був розгублений і тримався за серце. Копи викликали швидку та надали допомогу, контролювали стан чоловіка до прибуття медиків.

Потім чоловіка ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 19:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські копи під час чергування помітили громадянина, який лежав на дорозі поряд із автомобілем, повідомила Патрульна поліція Харківської області. ".