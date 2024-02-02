Ракетный удар по Змиеву: на ремонты поврежденных домов выделили почти 0,5 млн

В Змиеве из местного бюджета выделили деньги на матпомощь владельцам домов, которые повредили российские ракеты.

Такое решение приняли 1 февраля на заседании исполкома, сообщила пресс-служба Змиевского горсовета.

«На получение помощи предоставили заявления 113 заявителей – почти половина из них – это владельцы поврежденных домовладений от ракетной атаки россиян на город. Все заявления предварительно были рассмотрены на комиссии. Решением исполнительного комитета было согласовано предоставить адресную материальную помощь жителям громады на общую сумму 764 127 грн. Из них 411 500 грн – на восстановление поврежденных домов», — проинформировали в горсовете.

Кроме помощи на восстановление, деньги направили также семьям погибших защитников Украины, на лечение, погребение незастрахованных лиц и приобретение твердого топлива.

Напомним, в результате ракетного удара по Змиеву около 7 утра 8 января погибла женщина и еще три человека пострадали. По данным правоохранителей, было четыре попадания. Две ракеты ударили между жилыми домами, еще две — по территории предприятия. В одном из домов обвалилась крыша — 89-летнего владельца с ранениями госпитализировали. Соседний дом был разрушен полностью. 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Под завалами оказались 63-летний мужчина и 63-летняя женщина. Мужчина получил ранения, женщина погибла.