Ракетний удар по Змієву: на ремонти пошкоджених будинків виділили майже 0,5млн

У Змієві з місцевого бюджету виділили гроші на матдопомогу власникам будинків, які пошкодили російські ракети.

Таке рішення ухвалили 1 лютого на засіданні виконкому, повідомила пресслужба Зміївської міськради.

“На отримання допомоги надали заяви 113 заявників – майже половина з них – це власники пошкоджених домоволодінь від ракетної атаки росіян на місто. Усі заяви попередньо були розглянуті на комісії. Рішенням виконавчого комітету було погоджено надати адресну матеріальну допомогу мешканцям громади на загальну суму 764 127 грн. З них 411 500 грн – на відновлення пошкоджених будинків”, – поінформували в міськраді.

Окрім допомоги на відновлення, гроші направили також сім’ям загиблих захисників України, на лікування, поховання незастрахованих осіб та придбання твердого палива.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Змієву близько 7-ї ранку 8 січня загинула жінка і ще троє людей постраждали. За даними правоохоронців, було чотири влучання. Дві ракети вдарили між житловими будинками, ще дві – по території підприємства. В одному з будинків обвалився дах – 89-річного власника з пораненнями ушпиталили. Сусідній будинок було зруйновано повністю. 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами опинилися 63-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік отримав поранення, жінка загинула.