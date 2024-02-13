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Работают 6 подстанций из 11: на Харьковщине возвращают свет в село у границы

Общество 10:38   13.02.2024
Оксана Горун
Работают 6 подстанций из 11: на Харьковщине возвращают свет в село у границы Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Село Большие Проходы — одно из наиболее пострадавших от российских обстрелов и оккупации. Спустя Там до сих пор восстанавливают электричество, уже обновили сети на 60%.

«Восстановлено шесть подстанций из 11, планируем выполнять работы на седьмой. Кроме того, в селе уже заменено около 100 опор, продолжается монтаж СИП — современного самонесущего изолированного провода. Восстановление электроснабжения в Больших Проходах продолжается, скорость ремонта зависит от многих факторов, в том числе от погодных условий», — рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

электричество в Больших Проходах 2
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

По его данным, электросеть в Больших Проходах удалось отремонтировать уже на 60%.

В данный момент, по информации энергетиков, в селе живут 170 человек. До прихода российских «освободителей» население было более 1000 человек.

электричество в Больших Проходах 3
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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электричество в Больших Проходах 4
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Большие Проходы — одно из наиболее пострадавших от российских обстрелов и оккупации. Спустя Там до сих пор восстанавливают электричество, уже обновили сети на 60%".