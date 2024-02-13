Работают 6 подстанций из 11: на Харьковщине возвращают свет в село у границы

Село Большие Проходы — одно из наиболее пострадавших от российских обстрелов и оккупации. Спустя Там до сих пор восстанавливают электричество, уже обновили сети на 60%.

«Восстановлено шесть подстанций из 11, планируем выполнять работы на седьмой. Кроме того, в селе уже заменено около 100 опор, продолжается монтаж СИП — современного самонесущего изолированного провода. Восстановление электроснабжения в Больших Проходах продолжается, скорость ремонта зависит от многих факторов, в том числе от погодных условий», — рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

По его данным, электросеть в Больших Проходах удалось отремонтировать уже на 60%.

В данный момент, по информации энергетиков, в селе живут 170 человек. До прихода российских «освободителей» население было более 1000 человек.