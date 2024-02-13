Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село

Село Великі Проходи – одне з найбільш постраждалих від російських обстрілів та окупації. Там досі відновлюють електрику, вже оновили мережі на 60%.

“Відновлено шість підстанцій з 11, плануємо виконувати роботи на сьомій. Окрім того, в селі вже замінено близько 100 опор, продовжується монтаж СІП – сучасного самонесучого ізольованого проводу. Відновлення електропостачання у Великих Проходах триває, швидкість ремонту залежить від багатьох факторів, у тому числі від погодних умов”, – розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Клімчук.

За його даними, електромережу у Великих Проходах удалося відремонтувати вже на 60%.

На цей час, за інформацією енергетиків, у селі мешкають 170 людей. До приходу російських “освободителей” населення було понад 1000 осіб.