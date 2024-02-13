Live
  • Вт 13.02.2024
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 37.9
  • EUR 40.81

Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село

Суспільство 10:38   13.02.2024
Оксана Горун
Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село Фото: АТ “Харківобленерго”

Село Великі Проходи – одне з найбільш постраждалих від російських обстрілів та окупації. Там досі відновлюють електрику, вже оновили мережі на 60%.

“Відновлено шість підстанцій з 11, плануємо виконувати роботи на сьомій. Окрім того, в селі вже замінено близько 100 опор, продовжується монтаж СІП – сучасного самонесучого ізольованого проводу. Відновлення електропостачання у Великих Проходах триває, швидкість ремонту залежить від багатьох факторів, у тому числі від погодних умов”, – розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Клімчук.

електрика у Великих Проходах 2
Фото: АТ “Харківобленерго”

За його даними, електромережу у Великих Проходах удалося відремонтувати вже на 60%.

На цей час, за інформацією енергетиків, у селі мешкають 170 людей. До приходу російських “освободителей” населення було понад 1000 осіб.

електрика у Великих Проходах 3
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: Майже 2 роки без світла: у село на Харківщині повертають електрику

електрика у Великих Проходах 4
Фото: АТ “Харківобленерго”
Автор: Оксана Горун
Популярно
Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село
Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село
13.02.2024, 10:38
Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
Сирський вважає Харків рідним містом: що пов’язує з ним Головкома ЗСУ
13.02.2024, 07:56
Загинули двоє, є поранені: нові дані про обстріл Харківщини
Загинули двоє, є поранені: нові дані про обстріл Харківщини
13.02.2024, 10:20
На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться
На Харківщині створюють чергове комунальне підприємство: чим займеться
13.02.2024, 10:01
У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10
У Харків йдуть морози: температура буде нижчою за мінус 10
13.02.2024, 09:38
Головні новини Харкова 13.02: двоє загиблих, поранені, перейменування, морози
Головні новини Харкова 13.02: двоє загиблих, поранені, перейменування, морози
13.02.2024, 10:27

Новини за темою:

10:08
У Харкові знеструмлено 11 дев’ятиповерхівок, енергетики вже працюють
10:11
Електрику повернули понад 1600 споживачам на Харківщині
14:10
У Харкові заживили багатоповерхівки, які були без світла з 23 січня
10:52
Під Харковом без світла опинилися майже 4000 абонентів, уже підключають
17:20
400 наслідків обстрілів усунули енергетики від початку війни на Харківщині

Ви читали новину: «Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Великі Проходи – одне з найбільш постраждалих від російських обстрілів та окупації. Там досі відновлюють електрику, вже оновили мережі на 60%".