Працюють 6 підстанцій з 11: на Харківщині повертають світло в прикордонне село
Село Великі Проходи – одне з найбільш постраждалих від російських обстрілів та окупації. Там досі відновлюють електрику, вже оновили мережі на 60%.
“Відновлено шість підстанцій з 11, плануємо виконувати роботи на сьомій. Окрім того, в селі вже замінено близько 100 опор, продовжується монтаж СІП – сучасного самонесучого ізольованого проводу. Відновлення електропостачання у Великих Проходах триває, швидкість ремонту залежить від багатьох факторів, у тому числі від погодних умов”, – розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Клімчук.
За його даними, електромережу у Великих Проходах удалося відремонтувати вже на 60%.
На цей час, за інформацією енергетиків, у селі мешкають 170 людей. До приходу російських “освободителей” населення було понад 1000 осіб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", Большие Проходы, відновлення, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Великі Проходи – одне з найбільш постраждалих від російських обстрілів та окупації. Там досі відновлюють електрику, вже оновили мережі на 60%".