Агент РФ, пойманный в Харькове, хотел обесточить 5 областей, а сядет на 15 лет

Мужчина планировал обесточить электроподстанции Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Злоумышленником оказался чиновник местного подразделения компании Укрэнерго, возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии. Российская спецслужба завербовала его еще до начала полномасштабного вторжения рф, а в конце февраля 2022 года – определила ему разведзадачу.

Злоумышленник собирал сведения о последствиях вражеских ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства. Прежде всего, он пытался узнать информацию об уровне повреждений и технологических возможностях этих объектов.

Полученную информацию предатель дистанционно передавал в ФСБ через «связный», который находился во временно оккупированном городе Счастье в Луганской области. Для коммуникации использовали анонимный чат в мессенджере.

В июне 2023 года контрразведчики СБУ в Харькове задержали российского агента «на горячем» во время выполнения им вражеского задания.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена) и назначил ему 15 лет тюрьмы.