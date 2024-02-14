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Агент РФ, пойманный в Харькове, хотел обесточить 5 областей, а сядет на 15 лет

Происшествия 16:32   14.02.2024
Оксана Якушко
Агент РФ, пойманный в Харькове, хотел обесточить 5 областей, а сядет на 15 лет

Мужчина планировал обесточить электроподстанции Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Злоумышленником оказался чиновник местного подразделения компании Укрэнерго, возглавлявший группу по оптимизации и расчету потерь электроэнергии. Российская спецслужба завербовала его еще до начала полномасштабного вторжения рф, а в конце февраля 2022 года – определила ему разведзадачу.

Злоумышленник собирал сведения о последствиях вражеских ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства. Прежде всего, он пытался узнать информацию об уровне повреждений и технологических возможностях этих объектов.

Полученную информацию предатель дистанционно передавал в ФСБ через «связный», который находился во временно оккупированном городе Счастье в Луганской области. Для коммуникации использовали анонимный чат в мессенджере.

В июне 2023 года контрразведчики СБУ в Харькове задержали российского агента «на горячем» во время выполнения им вражеского задания.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена) и назначил ему 15 лет тюрьмы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина планировал обесточить электроподстанции Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областей, сообщил представитель СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".