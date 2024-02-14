Харків’янин, агент РФ, хотів знеструмити 5 областей, але сяде на 15 років

Чоловік планував знеструмити електропідстанції Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився посадовець місцевого підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії. Російська спецслужба завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення рф, а наприкінці лютого 2022 року – визначила йому розвідзавдання.

Зловмисник збирав відомості про наслідки ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Передусім він намагався дізнатися інформацію про рівень ушкоджень і технологічні спроможності цих об’єктів.

Отриману інформацію зрадник дистанційно передавав до фсб через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованому місті Щастя на Луганщині. Для комунікації використовували анонімний чат у месенджері.

У червні 2023 року контррозвідники СБУ у Харкові затримали російського агента «на гарячому» під час виконання ним ворожого завдання.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) і призначив йому 15 років тюрми.