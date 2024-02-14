Взрыв может быть слышен в Харькове: в Дементиевке разминирование

С 10:30 до 11:30 в Дергачевском районе на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА.

«С 10:30 до 11:30 будут осуществлять контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в пределах села Дементиевка», — сообщила пресс-служба ХОВА.

По данным ХОВА, в течение суток взрывотехники области провели разминирование 13,8 га территории и обезвредили 195 взрывоопасных предметов.