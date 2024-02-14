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Взрыв может быть слышен в Харькове: в Дементиевке разминирование

Общество 09:57   14.02.2024
Оксана Горун
Взрыв может быть слышен в Харькове: в Дементиевке разминирование Фото: GoogleMaps

С 10:30 до 11:30 в Дергачевском районе на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА.

«С 10:30 до 11:30 будут осуществлять контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в пределах села Дементиевка», — сообщила пресс-служба ХОВА.

По данным ХОВА, в течение суток взрывотехники области провели разминирование 13,8 га территории и обезвредили 195 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:30 до 11:30 в Дергачевском районе на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА".