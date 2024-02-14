Взрыв может быть слышен в Харькове: в Дементиевке разминирование
Фото: GoogleMaps
С 10:30 до 11:30 в Дергачевском районе на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА.
«С 10:30 до 11:30 будут осуществлять контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в пределах села Дементиевка», — сообщила пресс-служба ХОВА.
По данным ХОВА, в течение суток взрывотехники области провели разминирование 13,8 га территории и обезвредили 195 взрывоопасных предметов.
Читайте также: Российский военный корабль в Черном море уничтожили ВСУ и ГУР — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрыв может быть слышен в Харькове: в Дементиевке разминирование»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:30 до 11:30 в Дергачевском районе на Харьковщине проводят разминирование, предупредили в ХОВА".