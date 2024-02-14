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Вибух може бути чутно в Харкові: у Дементіївці розмінування

Суспільство 09:57   14.02.2024
Оксана Горун
Вибух може бути чутно в Харкові: у Дементіївці розмінування

З 10:30 до 11:30 у Дергачівському районі на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА.

“З 10:30 до 11:30 здійснюватимуть контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у межах села Дементіївка”, – повідомила пресслужба ХОВА.

За даними ХОВА, протягом доби вибухотехніки області провели розмінування 13,8 га території та знешкодили 195 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:30 до 11:30 у Дергачівському районі на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА".