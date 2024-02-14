Вибух може бути чутно в Харкові: у Дементіївці розмінування

З 10:30 до 11:30 у Дергачівському районі на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА.

“З 10:30 до 11:30 здійснюватимуть контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у межах села Дементіївка”, – повідомила пресслужба ХОВА.

За даними ХОВА, протягом доби вибухотехніки області провели розмінування 13,8 га території та знешкодили 195 вибухонебезпечних предметів.