Вибух може бути чутно в Харкові: у Дементіївці розмінування
З 10:30 до 11:30 у Дергачівському районі на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА.
“З 10:30 до 11:30 здійснюватимуть контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у межах села Дементіївка”, – повідомила пресслужба ХОВА.
За даними ХОВА, протягом доби вибухотехніки області провели розмінування 13,8 га території та знешкодили 195 вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, новини Харкова, розмінування, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:30 до 11:30 у Дергачівському районі на Харківщині проводять розмінування, попередили у ХОВА".