На Купянск еще раз сбросили авиабомбы: за день уже 18 штук, повреждено КП

Около получаса назад на Купянск в Харьковской области сбросили три управляемые авиабомбы, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Фактически 30 минут назад были нанесены еще три удара управляемыми авиабомбами по местному коммунальному предприятию. Там наши подразделения ГСЧС также проводят спасательную операцию, поскольку у нас есть информация, что под завалами административного здания могут находиться люди», — сообщил Синегубов.

Он заявил, что 17 февраля по Харьковской области нанесли более 20 авиаударов. Большинство — по Купянску. На город скинули около 18 управляемых авиабомб.

«Было разрушено двухэтажное здание на два подъезда. Два человека получили ранения, находившиеся на улице возле эпицентра взрыва. Два человека наши подразделения ГСЧС спасли оперативно по прибытию на место. И одну женщину удалось спасти после нескольких часов спасательной операции. На месте проводятся работы, поскольку пять жилых домов полностью разрушены. Там на месте трудятся более 70 человек и более 30 единиц специализированной техники», — рассказал подробности начальник ХОВА.

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Кроме Купянска, в течение дня били по селам Черное и Приколотное. Разрушены два местных образовательных учреждения.

«Ракетами, предварительно типа С-300, были нанесены два удара вблизи города Харькова – село Циркуны. Враг пытался попасть там в гражданское предприятие. Сейчас там работают наши подразделения ГСЧС. Относительно результатов мы сообщим чуть позже», — дополнил Синегубов.