На Куп’янськ ще раз скинули авіабомби: за день уже 18 штук, пошкоджено КП
Близько пів години тому на Куп’янськ на Харківщині скинули три керовані авіабомби, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Фактично 30 хвилин тому так само було нанесено ще три удари керованими авіабомбами по місцевому комунальному підприємству. Там наразі наші підрозділи ДСНС проводять рятувальну операцію, оскільки у нас є інформація, що під завалами адміністративної будівлі можуть перебувати люди”, – повідомив Синєгубов.
Він заявив, що 17 лютого по Харківській області завдано понад 20 авіаударів. Більшість – по Куп’янську. На місто скинули близько 18 керованих авіабомб.
“Було зруйновано двоповерховий будинок на два під’їзди. Дві людини отримали поранення, які перебували на вулиці біля епіцентру вибуху. Дві людини наші підрозділи ДСНС врятували оперативно по прибуттю на місце. І одну жінку вдалося врятувати після кількох годин рятувальної операції. На місці проводяться роботи, оскільки п’ять житлових будинків зруйновано повністю. Там на місці працюють понад 70 людей і понад 30 одиниць спеціалізованої техніки“, – розповів подробиці начальник ХОВА.
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Окрім Куп’янська, протягом дня били по селах Чорне та Приколотне. Зруйновані два місцеві освітні заклади.
“Ракетами, попередньо типу С-300 було завдано двох ударів поблизу міста Харкова – село Циркуни. Ворог намагався поцілити там у цивільне підприємство. Наразі там так само працюють наші підрозділи ДСНС. Щодо результатів ми повідомимо трохи згодом“, – доповнив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиабомбы, куп'янск, новини Харкова, руйнування, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько пів години тому на Куп’янськ на Харківщині скинули три керовані авіабомби, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов".