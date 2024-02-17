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Синєгубов заявив про інтенсивні обстріли Харківщини протягом усього дня

Події 18:37   17.02.2024
Оксана Горун
Синєгубов заявив про інтенсивні обстріли Харківщини протягом усього дня

17 лютого Харківську область обстрілюють з артилерії, застосовують авіабомби та ракети. Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вдень внаслідок обстрілу Куп’янська зруйнований двоповерховий будинок на 2 під’їзди, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. З-під завалів будинку деблоковано жінку — її шпиталізували до медичного закладу. Станом на зараз всього поранено п’ять людей. Під завалами можуть перебувати люди. Профільні служби на місцях. Ліквідація наслідків триває”, – написав Синєгубов увечері 17 лютого.

Він зазначив, що під постійними обстрілами – і прикордоння Харківської області.

“Усім постраждалим надається допомога. Пошкоджені об’єкти оперативно оглядатимуть комісії для подальшого відновлення”, – наголосив начальник ХОВА.

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Нагадаємо, протягом дня 17 лютого армія РФ вдарила ракетами по передмісті Харкова – у районі Циркунів. З РСЗВ били по Липцях. На Куп’янськ скинули щонайменше п’ять авіабомб.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 18:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 лютого Харківську область обстрілюють з артилерії, застосовують авіабомби та ракети. Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".