Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Головні новини Харкова 17 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:23   17.02.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 17 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Олена Нагорна

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:23

На Харківщині відбили три атаки армії РФ – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога біля Синьківки Харківської області”, – поінформував Генштаб.

Авіаудари припали по Удах, Гатищу та Катеринівці.

07:07

Вечірні удари з РСЗВ та тривожна ніч

Ніч у Харкові пройшла із неодноразовими повітряними тривогами. Їх оголошували з 22:50 до 23:22, з 00:08 до 01:07, з 01:53 до 02:39, з 05:12 до 05:55 та з 05:58 до 06:47. Переважно причинами тривог стала активність ворожої тактичної авіації біля кордонів. Однак уранці Повітряні сили ЗСУ вже попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

З вечора 16 лютого у Харкові чули віддалені вибухи. Начальник військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що по регіону б’ють із РСЗВ.

Читайте також: Сьогодні 17 лютого: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни
Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни
17.02.2024, 08:27
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
16.02.2024, 20:47
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
15.02.2024, 07:54
Головні новини Харкова 17 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 17 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
17.02.2024, 07:23
Наступають по трупах, перевага у снарядах 10 до 1 – Тарнавський про Авдіївку
Наступають по трупах, перевага у снарядах 10 до 1 – Тарнавський про Авдіївку
17.02.2024, 07:37
НАБУ злило аудіо, як податківиця просить хабарі для керівництва ДПС Харківщини
НАБУ злило аудіо, як податківиця просить хабарі для керівництва ДПС Харківщини
17.02.2024, 07:00

Новини за темою:

07:07
На Харківщині відбили три атаки армії РФ – Генштаб
19:21
Військові РФ добу не атакували на Харківщині, але били з авіації – Генштаб
07:22
Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині – Генштаб
07:28
На Харківщині відбили атаку армії РФ – Генштаб
20:18
Генштаб по Харківщині: атака біля Іванівки і 10 населених пунктів під вогнем

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 17 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 07:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".