Головні новини Харкова 17 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.
07:23
На Харківщині відбили три атаки армії РФ – Генштаб
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога біля Синьківки Харківської області”, – поінформував Генштаб.
Авіаудари припали по Удах, Гатищу та Катеринівці.
07:07
Вечірні удари з РСЗВ та тривожна ніч
Ніч у Харкові пройшла із неодноразовими повітряними тривогами. Їх оголошували з 22:50 до 23:22, з 00:08 до 01:07, з 01:53 до 02:39, з 05:12 до 05:55 та з 05:58 до 06:47. Переважно причинами тривог стала активність ворожої тактичної авіації біля кордонів. Однак уранці Повітряні сили ЗСУ вже попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
З вечора 16 лютого у Харкові чули віддалені вибухи. Начальник військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що по регіону б’ють із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 07:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”".