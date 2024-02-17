Головні новини Харкова 17 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу

Основні новини доби – в хроніці МГ “Об’єктив”.

07:23

На Харківщині відбили три атаки армії РФ – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога біля Синьківки Харківської області”, – поінформував Генштаб.

Авіаудари припали по Удах, Гатищу та Катеринівці.

07:07

Вечірні удари з РСЗВ та тривожна ніч

Ніч у Харкові пройшла із неодноразовими повітряними тривогами. Їх оголошували з 22:50 до 23:22, з 00:08 до 01:07, з 01:53 до 02:39, з 05:12 до 05:55 та з 05:58 до 06:47. Переважно причинами тривог стала активність ворожої тактичної авіації біля кордонів. Однак уранці Повітряні сили ЗСУ вже попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

З вечора 16 лютого у Харкові чули віддалені вибухи. Начальник військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що по регіону б’ють із РСЗВ.