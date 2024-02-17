Главные новости Харькова 17 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:23

На Харьковщине отбили три атаки армии РФ — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

Авиаудары пришлись по Удам, Гатищу и Катериновке.

07:07

Вечерние удары из РСЗО и тревожная ночь

Ночь в Харькове прошла с неоднократными воздушными тревогами. Их объявляли с 22:50 по 23:22, с 00:08 по 01:07, с 01:53 по 02:39, с 05:12 по 05:55 и с 05:58 по 06:47. В основном причинами тревог стала активность вражеской тактической авиации у границ. Однако утром Воздушные силы ВСУ уже предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

С вечера 16 февраля в Харькове слышали отдаленные взрывы. Начальник военного гарнизона Сергей Мельник информировал, что по региону бьют из РСЗО.