Главные новости Харькова 17 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:23
На Харьковщине отбили три атаки армии РФ — Генштаб
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отбиты три атаки врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировал Генштаб.
Авиаудары пришлись по Удам, Гатищу и Катериновке.
07:07
Вечерние удары из РСЗО и тревожная ночь
Ночь в Харькове прошла с неоднократными воздушными тревогами. Их объявляли с 22:50 по 23:22, с 00:08 по 01:07, с 01:53 по 02:39, с 05:12 по 05:55 и с 05:58 по 06:47. В основном причинами тревог стала активность вражеской тактической авиации у границ. Однако утром Воздушные силы ВСУ уже предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
С вечера 16 февраля в Харькове слышали отдаленные взрывы. Начальник военного гарнизона Сергей Мельник информировал, что по региону бьют из РСЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, новости Харькова, ночь, тревога, хроника;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 07:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".