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Масштабные разрушения в Купянске: фото последствий авиаудара

Происшествия 10:54   17.02.2024
Оксана Горун
Масштабные разрушения в Купянске: фото последствий авиаудара

В Купянске российская авиация разрушила жилые дома и хозпостройки, ранены два человека.

«17 февраля около 2:00 вооруженные силы рф нанесли авиаудар по г. Купянск. Получили ранения 75-летний мужчина и 71-летняя женщина. В городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия обстрела Купянска 17 февраля 2024

На месте работают следователи — собирают доказательства военного преступления россиян.

Начальник ХОВА Олег Синегубов ранее сообщил, что пострадавшим гражданским в Купянске оказали помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.

Последствия обстрела Купянска 17 февраля 2024 5

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Последствия обстрела Купянска 17 февраля 2024 3

Последствия обстрела Купянска 17 февраля 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске российская авиация разрушила жилые дома и хозпостройки, ранены два человека".