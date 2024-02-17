Масштабные разрушения в Купянске: фото последствий авиаудара

В Купянске российская авиация разрушила жилые дома и хозпостройки, ранены два человека.

«17 февраля около 2:00 вооруженные силы рф нанесли авиаудар по г. Купянск. Получили ранения 75-летний мужчина и 71-летняя женщина. В городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На месте работают следователи — собирают доказательства военного преступления россиян.

Начальник ХОВА Олег Синегубов ранее сообщил, что пострадавшим гражданским в Купянске оказали помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.