Масштабные разрушения в Купянске: фото последствий авиаудара
В Купянске российская авиация разрушила жилые дома и хозпостройки, ранены два человека.
«17 февраля около 2:00 вооруженные силы рф нанесли авиаудар по г. Купянск. Получили ранения 75-летний мужчина и 71-летняя женщина. В городе повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На месте работают следователи — собирают доказательства военного преступления россиян.
Начальник ХОВА Олег Синегубов ранее сообщил, что пострадавшим гражданским в Купянске оказали помощь на месте, в госпитализации они не нуждались.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, купянск, прокуратура, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске российская авиация разрушила жилые дома и хозпостройки, ранены два человека".