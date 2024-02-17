В течение ночи россияне уничтожали Липцы: нанесли около 20 ударов (фото)
Об обстрелах села Липцы из РСЗО и артиллерии в течение всей ночи заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. Исключительно гражданские объекты! Информация о пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.
По его подсчетам, россияне нанесли около 20 ударов по Липцам. Ранее в ГСЧС информировали о пожарах в селе.
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«В течение суток вражеские войска вызвали три пожара в Харьковском районе области. После вражеских ударов горели два жилых дома в пос. Липцы и с. Черкасские Тишки, а также складское здание со строительными материалами в пос. Липцы. Общая площадь пожаров составила 160 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: липцы, новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах села Липцы из РСЗО и артиллерии в течение всей ночи заявил начальник ХОВА Олег Синегубов".