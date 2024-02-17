В течение ночи россияне уничтожали Липцы: нанесли около 20 ударов (фото)

Об обстрелах села Липцы из РСЗО и артиллерии в течение всей ночи заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. Исключительно гражданские объекты! Информация о пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

По его подсчетам, россияне нанесли около 20 ударов по Липцам. Ранее в ГСЧС информировали о пожарах в селе.

«В течение суток вражеские войска вызвали три пожара в Харьковском районе области. После вражеских ударов горели два жилых дома в пос. Липцы и с. Черкасские Тишки, а также складское здание со строительными материалами в пос. Липцы. Общая площадь пожаров составила 160 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.