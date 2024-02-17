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В течение ночи россияне уничтожали Липцы: нанесли около 20 ударов (фото)

Происшествия 09:45   17.02.2024
Оксана Горун
В течение ночи россияне уничтожали Липцы: нанесли около 20 ударов (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Об обстрелах села Липцы из РСЗО и артиллерии в течение всей ночи заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. Исключительно гражданские объекты! Информация о пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

Последствия обстрела липцев 17 февраля 2024 3
Фото: telegram Олега Синегубова

По его подсчетам, россияне нанесли около 20 ударов по Липцам. Ранее в ГСЧС информировали о пожарах в селе.

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«В течение суток вражеские войска вызвали три пожара в Харьковском районе области. После вражеских ударов горели два жилых дома в пос. Липцы и с. Черкасские Тишки, а также складское здание со строительными материалами в пос. Липцы. Общая площадь пожаров составила 160 кв. м», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Последствия обстрела липцев 17 февраля 2024 2
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах села Липцы из РСЗО и артиллерии в течение всей ночи заявил начальник ХОВА Олег Синегубов".