Протягом ночі росіяни знищували Липці: завдали близько 20 ударів (фото)
Про обстріли села Липці з РСЗВ та артилерії протягом усієї ночі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. Виключно цивільні обʼєкти!Інформації щодо постраждалих немає”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його підрахунками, росіяни завдали близько 20 ударів по Липцях. Раніше у ДСНС інформували про пожежі в селі.
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“Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Харківському районі області. Після ворожих ударів горіли два житлові будинки у сел. Липці та с. Черкаські Тишки, а також складська будівля з будівельними матеріалами у сел. Липці. Загальна площа пожеж склала 160 кв. м”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли села Липці з РСЗВ та артилерії протягом усієї ночі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов".