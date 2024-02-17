Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка
Пожежа сталася вдень 16 лютого в Богодухівському районі. На згарищі знайшли тіло 83-річної жінки.
Горів приватний будинок у селі Городнє Богодухівського району. Про пожежу рятувальникам повідомили о 15:03 16 лютого.
“До місця виклику направлено рятувальників 57-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли домашні речі в житловій кімнаті на площі 20 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 83-річної жінки”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу повністю ліквідували о 16:00.
Загалом за добу на Харківщині сталося 14 пожеж, три з них – через російські обстріли.
Читайте також: Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни
“Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Харківському районі області. Після ворожих ударів горіли два житлові будинки у сел. Липці та с. Черкаські Тишки, а також складська будівля з будівельними матеріалами у сел. Липці. Загальна площа пожеж склала 160 кв. м. Загиблих та травмованих немає”, – поінформували в ДСНС.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, погибшая, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася вдень 16 лютого в Богодухівському районі. На згарищі знайшли тіло 83-річної жінки".