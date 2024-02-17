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Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка

Події 09:06   17.02.2024
Оксана Горун
Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася вдень 16 лютого в Богодухівському районі. На згарищі знайшли тіло 83-річної жінки.

Горів приватний будинок у селі Городнє Богодухівського району. Про пожежу рятувальникам повідомили о 15:03 16 лютого.

“До місця виклику направлено рятувальників 57-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіли домашні речі в житловій кімнаті на площі 20 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 83-річної жінки”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю ліквідували о 16:00.

Загалом за добу на Харківщині сталося 14 пожеж, три з них – через російські обстріли.

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“Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Харківському районі області. Після ворожих ударів горіли два житлові будинки у сел. Липці та с. Черкаські Тишки, а також складська будівля з будівельними матеріалами у сел. Липці. Загальна площа пожеж склала 160 кв. м. Загиблих та травмованих немає”, – поінформували в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 09:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася вдень 16 лютого в Богодухівському районі. На згарищі знайшли тіло 83-річної жінки".