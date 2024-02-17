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Смертельный пожар на Харьковщине: погибла женщина

Происшествия 09:06   17.02.2024
Оксана Горун
Смертельный пожар на Харьковщине: погибла женщина Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Пожар случился днем 16 февраля в Богодуховском районе. На пепелище нашли тело 83-летней женщины.

Горел частный дом в селе Городнее Богодуховского района. О пожаре спасателям сообщили в 15:03 16 февраля.

«К месту вызова направлены спасатели 57-й Государственной пожарно-спасательной части. К моменту их прибытия горели домашние вещи в жилой комнате на площади 20 кв.м. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 83-летней женщины», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар полностью ликвидировали в 16:00.

В целом за сутки на Харьковщине случилось 14 пожаров, три из них — из-за российских обстрелов.

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«В течение суток вражеские войска вызвали три пожара в Харьковском районе области. После вражеских ударов горели два жилых дома в пос. Липцы и с. Черкасские Тишки, а также складское здание со строительными материалами в пос. Липцы. Общая площадь пожаров составила 160 кв. Погибших и травмированных нет», — проинформировали в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 09:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился днем 16 февраля в Богодуховском районе. На пепелище нашли тело 83-летней женщины".