Взрывы слышали в Харькове: Тимошко и Синегубов — о том, куда били россияне

Армия РФ в течение вечера 16 февраля и ночи с 16 на 17 февраля обстреляла села и два города в Харьковской области. В Харькове вечером были слышны «прилеты». За сутки в области три раненых и погибший.

«16 февраля. Обстрел 22:00. Село Черкасские Тишки. В результате вражеского обстрела повреждены два дома, произошел пожар. 17 февраля. Обстрел 02:30. Село Липцы. Поврежден склад строительных материалов, в результате чего произошел пожар. 16 февраля. Обстрел города Дергачей. Повреждена многоэтажка, оборудование облэнерго. 17 февраля. Обстрел 02:00 города Купянск. В результате обстрелов ранены двое граждан. Гражданские. Повреждены три жилых дома», — перечислил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Картину дополнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В 21:50 произошел обстрел с. Казачья Лопань Харьковского района. Попадание по окраине. Пожара не было, пострадавших нет», — написал он.

Синегубов уточнил: раненые в Купянске — 75-летний мужчина и 71-летняя женщина, обошлось без госпитализации. В селе Волчанские Хутора погиб 52-летний мужчина, еще один человек травмирован.

В течение суток под обстрелами было около 13 населенных пунктов Харьковской области.