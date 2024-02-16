Область обстреливают из РСЗО, сообщил Мельник: серии взрывов слышат в Харькове
Ряд населенных пунктов Харьковщины под ударом вражеских РСЗО, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Будьте внимательны и находитесь в укрытии!» — призывает Мельник.
Напомним, после 21:20 в Харькове были слышны по меньшей мере три серии взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях жителей Харьковского района.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 21:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд населенных пунктов Харьковщины под ударом вражеских РСЗО".