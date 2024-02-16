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Область обстреливают из РСЗО, сообщил Мельник: серии взрывов слышат в Харькове

Происшествия 21:46   16.02.2024
Елена Нагорная
Область обстреливают из РСЗО, сообщил Мельник: серии взрывов слышат в Харькове

Ряд населенных пунктов Харьковщины под ударом вражеских РСЗО, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. 

«Будьте внимательны и находитесь в укрытии!» — призывает Мельник.

Напомним, после 21:20 в Харькове были слышны по меньшей мере три серии взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях жителей Харьковского района.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 21:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд населенных пунктов Харьковщины под ударом вражеских РСЗО".