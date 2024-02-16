Область обстреливают из РСЗО, сообщил Мельник: серии взрывов слышат в Харькове

Ряд населенных пунктов Харьковщины под ударом вражеских РСЗО, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Будьте внимательны и находитесь в укрытии!» — призывает Мельник.

Напомним, после 21:20 в Харькове были слышны по меньшей мере три серии взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях жителей Харьковского района.