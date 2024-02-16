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В Харькове слышны взрывы: Синегубов сообщил об ударах по Харьковскому району

Происшествия 21:38   16.02.2024
Елена Нагорная
В Харькове слышны взрывы: Синегубов сообщил об ударах по Харьковскому району Фото: ХОВА

Две серии взрывов отдаленно были слышны в Харькове после 21:20. Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что под обстрелом из РСЗО населенные пункты на севере региона.

Начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник призвал жителей области, особенно приграничья, не покидать укрытия.

«Вниманию жителей Харьковского района, находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!» — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две серии взрывов отдаленно были слышны в Харькове после 21:20".