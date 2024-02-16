У Харкові чутно вибухи: Синєгубов повідомив про удари по Харківському району

Дві серії вибухів віддалено було чутно в Харкові після 21:20. Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що під обстрілом із РСЗВ населені пункти на півночі регіону.

Начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник закликав мешканців області, особливо прикордоння, не залишати укриття.

“До уваги жителів Харківського району, перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!” – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.