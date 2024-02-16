Військові РФ добу не атакували на Харківщині, але били з авіації – Генштаб

Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас військові РФ завдали авіаударів у районах населених пунктів Уди, Гатище та Катеринівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка та Іванівка.