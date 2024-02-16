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Військові РФ добу не атакували на Харківщині, але били з авіації – Генштаб

Події 19:21   16.02.2024
Олена Нагорна
Військові РФ добу не атакували на Харківщині, але били з авіації – Генштаб

Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас військові РФ завдали авіаударів у районах населених пунктів Уди, Гатище та Катеринівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка та Іванівка.

Читайте також: Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій".