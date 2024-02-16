Военные РФ сутки не атаковали на Харьковщине, но били из авиации — Генштаб

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время военные РФ нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Гатище и Катериновка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка и Ивановка.