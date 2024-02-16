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Военные РФ сутки не атаковали на Харьковщине, но били из авиации — Генштаб

Происшествия 19:21   16.02.2024
Елена Нагорная
Военные РФ сутки не атаковали на Харьковщине, но били из авиации — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время военные РФ нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Гатище и Катериновка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка и Ивановка.

Читайте также: Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2024 в 19:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий".