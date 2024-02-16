Россияне нанесли авиаудары по семи селам на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 16 февраля сообщил о российском авиатерроре на Харьковщине за сутки.

«Авиационные удары получили: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное, Ивановка Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В ХОВА вечером 15 февраля проинформировали о трех погибших в селе Черное из-за «прилета» двух авиабомб.

Также за сутки под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов в Украине. Армия РФ нанесла 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершила 114 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены три атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по 12 районам сосредоточения оккупантов. В конце минувших суток средства ПВО сбили ракету Х-59. Украинские ракетчики нанесли удары по одному пункту управления, трем районом сосредоточения россиян, одному средству артиллерии, одному складу боеприпасов и одной РЛС.