Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ вранці 16 лютого повідомив про російський авіатерор на Харківщині за добу.

“Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

У ХОВА ввечері 15 лютого поінформували про трьох загиблих у селі Чорне через “приліт” двох авіабомб.

Також за добу під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів України. Армія РФ завдала 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснила 114 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області”, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів. Наприкінці минулої доби засоби ППО збили ракету Х-59. Українські ракетники завдали ударів по одному пункту управління, трьох районах зосередження росіян, одному засобу артилерії, одному складу боєприпасів та одній РЛС.