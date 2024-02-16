Росіяни завдали авіаударів по семи селах на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ вранці 16 лютого повідомив про російський авіатерор на Харківщині за добу.
“Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
У ХОВА ввечері 15 лютого поінформували про трьох загиблих у селі Чорне через “приліт” двох авіабомб.
Також за добу під артилерійським вогнем було понад 110 населених пунктів України. Армія РФ завдала 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснила 114 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області”, – зазначили в ГШ.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 12 районах зосередження окупантів. Наприкінці минулої доби засоби ППО збили ракету Х-59. Українські ракетники завдали ударів по одному пункту управління, трьох районах зосередження росіян, одному засобу артилерії, одному складу боєприпасів та одній РЛС.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 16 лютого повідомив про російський авіатерор на Харківщині за добу".