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Область обстрілюють із РСЗВ, повідомив Мельник: серії вибухів чують у Харкові

Події 21:46   16.02.2024
Олена Нагорна
Область обстрілюють із РСЗВ, повідомив Мельник: серії вибухів чують у Харкові

Низка населених пунктів Харківщини під ударом ворожих РСЗВ, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. 

“Будьте уважні та перебуваєте в укритті!” – закликає Мельник.

Нагадаємо, після 21:20 у Харкові було чутно щонайменше три серії вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях мешканців Харківського району.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 21:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низка населених пунктів Харківщини під ударом ворожих РСЗВ".