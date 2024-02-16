Область обстрілюють із РСЗВ, повідомив Мельник: серії вибухів чують у Харкові
Низка населених пунктів Харківщини під ударом ворожих РСЗВ, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Будьте уважні та перебуваєте в укритті!” – закликає Мельник.
Нагадаємо, після 21:20 у Харкові було чутно щонайменше три серії вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях мешканців Харківського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 21:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низка населених пунктів Харківщини під ударом ворожих РСЗВ".