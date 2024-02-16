Область обстрілюють із РСЗВ, повідомив Мельник: серії вибухів чують у Харкові

Низка населених пунктів Харківщини під ударом ворожих РСЗВ, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Будьте уважні та перебуваєте в укритті!” – закликає Мельник.

Нагадаємо, після 21:20 у Харкові було чутно щонайменше три серії вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях мешканців Харківського району.