Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни

Армія РФ протягом вечора 16 лютого та ночі з 16 на 17 лютого обстріляла села та два міста на Харківщині. У Харкові ввечері було чути “прильоти”. За добу в області троє поранених та загиблий.

“16 лютого. Обстріл 22:00. Село Черкаські Тишки. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два будинки, сталася пожежа. 17 лютого. Обстріл 02:30. Село Липці. Пошкоджено склад будівельних матеріалів, в результаті чого сталася пожежа. 16 лютого. Обстріл міста Дергачі. Пошкоджено багатоповерхівку, обладнання обленерго. 17 лютого. Обстріл 02:00 міста Куп’янськ. Внаслідок обстрілів поранені двоє громадян. Цивільні. Пошкоджено три житлові будинки“, — перерахував начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Картину доповнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 21:50 відбувся обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Влучання по околиці. Пожежі не було, постраждалих немає”, – написав він.

Синєгубов уточнив: поранені у Куп’янську – 75-річний чоловік та 71-річна жінка, обійшлося без госпіталізації. У селі Вовчанські Хутори загинув 52-річний чоловік, ще одну людину травмовано.

Упродовж доби під обстрілами було близько 13 населених пунктів Харківської області.