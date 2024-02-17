Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни

Події 08:27   17.02.2024
Оксана Горун
Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни

Армія РФ протягом вечора 16 лютого та ночі з 16 на 17 лютого обстріляла села та два міста на Харківщині. У Харкові ввечері було чути “прильоти”. За добу в області троє поранених та загиблий.

16 лютого. Обстріл 22:00. Село Черкаські Тишки. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два будинки, сталася пожежа. 17 лютого. Обстріл 02:30. Село Липці. Пошкоджено склад будівельних матеріалів, в результаті чого сталася пожежа. 16 лютого. Обстріл міста Дергачі. Пошкоджено багатоповерхівку, обладнання обленерго. 17 лютого. Обстріл 02:00 міста Куп’янськ. Внаслідок обстрілів поранені двоє громадян. Цивільні. Пошкоджено три житлові будинки“, — перерахував начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Картину доповнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“О 21:50 відбувся обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Влучання по околиці. Пожежі не було, постраждалих немає”, – написав він.

Синєгубов уточнив: поранені у Куп’янську – 75-річний чоловік та 71-річна жінка, обійшлося без госпіталізації. У селі Вовчанські Хутори загинув 52-річний чоловік, ще одну людину травмовано.

Упродовж доби під обстрілами було близько 13 населених пунктів Харківської області.

Читайте також: Область обстрілюють із РСЗВ, повідомив Мельник: серії вибухів чують у Харкові

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 17.02: РФ била по півночі області, загиблий, поранені
Головні новини Харкова 17.02: РФ била по півночі області, загиблий, поранені
17.02.2024, 09:51
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
Портников пов’язав перейменування Пушкінської в Харкові та “ідіотизм” Путіна
16.02.2024, 20:47
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
15.02.2024, 07:54
Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка
Смертельна пожежа на Харківщині: загинула жінка
17.02.2024, 09:06
Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни
Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни
17.02.2024, 08:27
Наступають по трупах, перевага у снарядах 10 до 1 – Тарнавський про Авдіївку
Наступають по трупах, перевага у снарядах 10 до 1 – Тарнавський про Авдіївку
17.02.2024, 07:37

Новини за темою:

21:46
Область обстрілюють із РСЗВ, повідомив Мельник: серії вибухів чують у Харкові
21:38
У Харкові чутно вибухи: Синєгубов повідомив про удари по Харківському району
00:12
Тривога на Харківщині: Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск ракети
23:20
Мельник повідомив, яким типом ракет росіяни атакували Харківщину
23:08
У Харкові було чутно вибухи: Синєгубов закликає бути в укриттях

Ви читали новину: «Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом вечора 16 лютого та ночі з 16 на 17 лютого обстріляла села та два міста на Харківщині. У Харкові ввечері було чути “прильоти”. За добу в області троє поранених та загиблий".