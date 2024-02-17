Вибухи чули у Харкові: Тимошко та Синєгубов – про те, куди били росіяни
Армія РФ протягом вечора 16 лютого та ночі з 16 на 17 лютого обстріляла села та два міста на Харківщині. У Харкові ввечері було чути “прильоти”. За добу в області троє поранених та загиблий.
“16 лютого. Обстріл 22:00. Село Черкаські Тишки. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два будинки, сталася пожежа. 17 лютого. Обстріл 02:30. Село Липці. Пошкоджено склад будівельних матеріалів, в результаті чого сталася пожежа. 16 лютого. Обстріл міста Дергачі. Пошкоджено багатоповерхівку, обладнання обленерго. 17 лютого. Обстріл 02:00 міста Куп’янськ. Внаслідок обстрілів поранені двоє громадян. Цивільні. Пошкоджено три житлові будинки“, — перерахував начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
Картину доповнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“О 21:50 відбувся обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Влучання по околиці. Пожежі не було, постраждалих немає”, – написав він.
Синєгубов уточнив: поранені у Куп’янську – 75-річний чоловік та 71-річна жінка, обійшлося без госпіталізації. У селі Вовчанські Хутори загинув 52-річний чоловік, ще одну людину травмовано.
Упродовж доби під обстрілами було близько 13 населених пунктів Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом вечора 16 лютого та ночі з 16 на 17 лютого обстріляла села та два міста на Харківщині. У Харкові ввечері було чути “прильоти”. За добу в області троє поранених та загиблий".